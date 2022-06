Romagnoli Lazio, il difensore vuole solo i biancocelesti: la situazione

La questione Romagnoli è ormai nelle giornate decisive. Il difensore vuole solo la Lazio, ma serve l’ultimo sforzo

Le lancette scorrono inesorabili e il ritiro di Auronzo è sempre è più vicino. Sarri attende i rinforzi e uno è senza dubbio Alessio Romagnoli.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il difensore avrebbe scelto la Lazio, rifiutando altre offerte. Il pressing del Fulham, accompagnato da un offerta di 4 milioni, non avrebbe avuto esito. Il nativo di Anzio vede solo biancoceleste, ma ora servirebbe l’ultimo sforzo per accontentarlo. E far sorridere anche Sarri.