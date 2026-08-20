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Il futuro di Romagnoli alla Lazio è ancora aperto: l’Al Nassr prova a sbloccare ma l’Atalanta lo ha già bloccato

Published

2 ore ago

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Romagnoli 3 2

Il difensore biancoceleste Romagnoli resta al centro del mercato in uscita dei capitolini: i bergamaschi attendono prima di poter affondare

Il futuro di Alessio Romagnoli continua a essere uno dei dossier più delicati in casa Lazio. Il centrale biancoceleste resta infatti al centro di diversi interessamenti e nelle ultime ore sono arrivati nuovi aggiornamenti sulla sua situazione.

Come riportato su X da Alfredo Pedullà, l’Al Nassr starebbe cercando con insistenza una soluzione per provare a sbloccare l’operazione, mentre in Italia resta molto concreta la pista che conduce all’Atalanta.

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L’Atalanta si è già mossa per Romagnoli

Il club bergamasco avrebbe infatti già bloccato il difensore centrale capitolino, confermando un interesse che va avanti da tempo. Prima di trasformare il gradimento in una vera operazione, però, l’Atalanta avrebbe bisogno di completare una cessione nel reparto arretrato.

Parallelamente continua a muoversi anche l’Al Nassr, intenzionato a trovare la formula giusta per convincere tutte le parti coinvolte. La situazione resta dunque aperta su più fronti: Romagnoli è nel mirino dell’Atalanta, che però deve prima liberare spazio, mentre dall’estero si continua a lavorare per provare ad anticipare la concorrenza.

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