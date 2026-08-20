Mandas vicino alla Juventus? Parte un nuovo sondaggio dei bianconeri con possibile scambio con Di Gregorio

La Juventus è tornata a chiedere informazioni sul portiere greco della Lazio. Possibile l’inserimento dell’ex Monza per chiudere l’accordo per Mandas

Il futuro di Christos Mandas torna a intrecciarsi con quello della Juventus in queste ultime due settimane di calciomercato. Secondo quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, il club bianconero avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per il portiere della Lazio, già seguito in passato. Al momento, però, si tratterebbe esclusivamente di una richiesta di informazioni e non di una trattativa entrata in una fase avanzata.

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Mandas è in uscita? La Juventus torna a informarsi

La Juventus continua quindi a tenere sotto osservazione l’estremo difensore greco e ha voluto aggiornarsi nuovamente sulla sua situazione poiché rappresenta un profilo apprezzato seppur molto dipenderà dalle strategie che i due club decideranno di seguire nelle ultime battute del mercato e dalle valutazioni della Lazio sul proprio reparto portieri.

Nell’ambito dei contatti sarebbe stato fatto anche il nome di Michele Di Gregorio che potrebbe diventare un’opzione qualora gli scenari tra i pali dovessero cambiare, ma anche in questo caso siamo ancora nella fase dei ragionamenti preliminari. Il futuro dell’ex Monza resta inoltre aperto in quanto sussiste l’esistenza di una possibile soluzione all’estero per l’ex Monza, eventualità che potrebbe incidere sulle prossime mosse della Juventus decisive anche per la stagione degli uomini di Gattuso.