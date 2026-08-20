Dieng sbarca a Roma: previste per oggi le visite mediche approfondite per il nuovo attaccante

Dieng è atterrato nella Capitale e si prepara a iniziare la sua avventura in biancoceleste: tutto pronto per i controlli sulle condizioni fisiche

La Lazio è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo per l’attacco di Gennaro Gattuso in quanto il nuovo attaccante della squadra capitolina Bamba Dieng è infatti atterrato a Roma e nelle prossime ore inizierà l’iter necessario prima di poter completare il suo approdo in biancoceleste. Il centravanti senegalese, classe 2000, arriva da svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Lorient ed è finalmente pronto alla sua prima avventura italiana.

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Dieng arriva a Roma, oggi è il giorno delle visite

Il passaggio più importante è fissato per oggi, quando Dieng sarà sottoposto alle visite mediche. I controlli saranno particolarmente approfonditi, con la Lazio intenzionata ad accertare nel dettaglio le condizioni fisiche dell’attaccante prima di completare l’operazione in quanto il calciatore aveva già saltato un trasferimento proprio per questa fase finale. Soltanto dopo il via libera dello staff sanitario si potrà procedere con gli ultimi passaggi formali e con l’inserimento del giocatore nel gruppo di Gattuso.

L’arrivo del senegalese permette alla società di aggiungere un’altra soluzione a un reparto offensivo che resta al centro delle valutazioni di mercato. Il centravanti rappresenta inoltre un’opportunità particolare perché arriva a parametro zero, senza quindi la necessità di investire per il cartellino. Il primo passo è dunque già stato compiuto con lo sbarco nella Capitale. Adesso tutta l’attenzione sarà rivolta alle visite mediche odierne.