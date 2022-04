Romagnoli Lazio, al momento non sono previsti incontri: c’è fiducia, ma Lotito deve alzare l’offerta

Calciomercato Lazio: dopo l’incontro di venerdì con Raiola, c’è fiducia in casa biancoceleste per Romagnoli. L’offerta però va alzata e in breve tempo

Nella giornata di venerdì, la Lazio ha incontrato Mino Raiola per parlare di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan. Lotito è partito da una proposta di circa 2,2 milioni a stagione, disposto ad alzarla fino a 2,5 più bonus per arrivare a 3 milioni. Non basta. C’è comunque fiducia, il club biancoceleste dovrà comunque alzare l’offerta.

Come riportato da Alfredo Pedullà, tale fiducia dovrà tramutarsi in una offerta da almeno 3,3 milioni più bonus. Per proseguire la trattativa senza intoppi, però, la Lazio non dovrà andare per le lunghe e allo sfinimento altrimenti c’è il rischio che qualche altra squadra possa inserirsi nell’affare. Tipo la Juventus che guarda a distanza, ma sempre con interesse, alla situazione Romagnoli.