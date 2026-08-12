Sirene bergamasche per Romagnoli! L’Atalanta si muove e punta il pilastro della Lazio

Intreccio Lazio Atalanta: il nome di Alessio Romagnoli infiamma il mercato della Dea. Ecco cosa filtra

Il futuro di Alessio Romagnoli sembra ormai destinato out dalla Capitale. Nonostante sia formalmente ancora un tesserato del club biancoceleste, la volontà del difensore di lasciare il centro sportivo di Formello e di interrompere il proprio rapporto con la società appare oggi più viva che mai. Dopo la fumata nera per la tanto vociferata destinazione in Qatar, che per il momento è definitivamente sfumata, lo scenario di mercato del difensore centrale potrebbe arricchirsi di un capitolo del tutto inaspettato. Ultimamente, infatti, il giocatore ha iniziato a valutare con grande attenzione la pista che porta direttamente a Bergamo.

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Il ruolo di Maurizio Sarri nella trattativa con l’Atalanta

L’ipotesi di vedere Alessio Romagnoli con la maglia dell’Atalanta prende consistenza soprattutto grazie alla presenza in panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano nutre una grandissima stima nei confronti del difensore, avendolo già guidato e valorizzato durante la sua precedente esperienza alla guida della Lazio. L’allenatore sarebbe sceso personalmente in prima linea per convincere il calciatore ad accettare la destinazione lombarda, sfruttando il solido rapporto umano e professionale costruito.

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Le mosse dell’Atalanta e le decisioni attese per Alessio Romagnoli

Nonostante il forte gradimento reciproco e l’opera di persuasione avviata dallo staff tecnico, la trattativa presenta ancora alcuni nodi logistici ed economici da sciogliere prima di poter arrivare alla fumata bianca. La stessa Atalanta necessita prima di alleggerire il proprio reparto arretrato attraverso la cessione di alcune pedine attualmente in rosa, mossa indispensabile per fare spazio al nuovo innesto. Dal canto suo, il difensore non ha ancora sciolto definitivamente le ultime riserve sul proprio futuro, ma una decisione ufficiale è attesa nel giro dei prossimi giorni, riporta Il Corriere dello Sport.