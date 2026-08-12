Blitz Lazio per Frattesi, Fabiani accelera! Mossa decisiva stamattina, l’accordo è vicino

La Lazio fa sul serio per Davide Frattesi: rilancio in mattinata e Inter a un passo dal sì

Il calciomercato estivo entra nel vivo e regala una pista clamorosa per il centrocampo della Lazio, deciso a compiere un salto di qualità importante in vista della nuova stagione. Come rivelato dal noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza guidata da Angelo Fabiani sta spingendo con grande decisione per regalare allo staff tecnico il centrocampista Davide Frattesi dell’Inter. L’operazione ha registrato un’accelerata improvvisa grazie a una nuova proposta economica formulata nelle ultime ore, che avvicina sensibilmente le parti a un accordo definitivo!

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La formula dell’affare e la proposta per Davide Frattesi

La trattativa tra i club si sta sviluppando sulla base di una formula specifica per aggirare gli ostacoli finanziari iniziali e trovare la quadratura del cerchio. Stando alle indiscrezioni raccolte dal giornalista, l’offerta economica si aggira su un pacchetto complessivo valutato intorno ai 15 milioni di euro. La struttura dell’affare prevede nello specifico un prestito oneroso iniziale con l’inserimento di una clausola di riscatto che è destinata a diventare obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni sportive.

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La svolta imminente e le strategie della Lazio sul campo delle trattative

Il lavoro meticoloso condotto da Angelo Fabiani sta così portando i suoi frutti, trasformando quella che inizialmente sembrava una semplice idea di mercato in una trattativa concreta e vicina alla chiusura. L’Inter sembra ormai disposta a valutare la cessione del nazionale azzurro, e i contatti intensi delle ultime ore potrebbero produrre la fumata bianca definitiva. L’arrivo di un elemento del calibro di Davide Frattesi garantirebbe dinamismo, inserimenti e grande duttilità tattica alla mediana della Lazio, infiammando l’entusiasmo della tifoseria!