Romagnoli a LSC: «Se l'avessimo pareggiata prima...»

Il difensore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara pareggiata contro la Juve nella sfida dell’Olimpico

Alessio Romagnoli ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della sfida tra Lazio e Juve.

SULLA PARTITA – «Noi tenevamo a vincerla, è stata fondamentale per la lotta Champions. Ora ne abbiamo due difficilissime e ce la giochiamo. Era difficile, loro in dieci difendevano bene. L’importante è che l’abbiamo pareggiata. Se l’avessimo pareggiata prima sarebbe arrivata una vittoria forse, li abbiamo schiacciati all’ultimo. Dispiace perché quest’anno in casa abbiamo fatto fatica. Non siamo partiti male il secondo tempo, forse ci siamo schiacciati. Non so che dire sinceramente. San Siro? Si va lì e si cerca di vincere».

AVVERSARI – «Credo sia casualità, la partita la facciamo. Capita che c’è un periodo non facile, non so dire la ragione. Non dobbiamo guardare il passato, concentriamoci sull’Inter e sul Lecce».

SU VECINO – «Vecino? È forte, ha tempismo e lettura per questo la prende sempre lui».