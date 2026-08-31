Romagnoli attende l’Atalanta, ma la Dea non esclude l’affondo su Cabal

Romagnoli attende l’Atalanta che è alla ricerca di un ulteriore innesto per la difesa, ma valuta anche Cabal della Juve

Il finale di calciomercato riserva scossoni improvvisi e intrecci di mercato ad alta tensione tra i principali club della Serie A. L’Atalanta è determinata a completare il proprio pacchetto arretrato e si trova al centro di un vero e proprio puzzle difensivo che coinvolge diversi profili di rilievo.

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Lo stallo dell’Atalanta per il riscatto di Romagnoli

Come rivelato dal portale Alfredopedulla.com, la società bergamasca ha bloccato Alessio Romagnoli dallo scorso 20 luglio, tenendo congelata una pista d’esperienza di primissimo livello per il reparto arretrato. Il profilo del difensore della Lazio, che aspetta anche l’Al Sadd, rappresenta una garanzia assoluta per la retroguardia atalantina, ma le dinamiche delle ultime ore di trattative stanno spingendo la dirigenza nerazzurra a valutare ogni opzione disponibile prima del gong finale.

Il pressing dell’Atalanta su Juan Cabal

Nonostante l’intesa di massima per Romagnoli, l’Atalanta ha intensificato il pressing su Juan Cabal. Il difensore colombiano, che in precedenza ha già rifiutato le offerte di Bologna e di un altro club, vanta un ottimo rapporto tra i suoi agenti e Cristiano Giuntoli, rendendo lo scenario estremamente fluido e da monitorare fino all’ultimo minuto.