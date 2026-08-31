Calciomercato
Man Lazio, incontro positivo con l’agente: si attende la risposta del Psv
Man Lazio, incontro positivo tra i capitolini e l’agente del calciatore Beppe Riso. Adesso si attende la risposta del Psv
Le ultime battute della finestra di calciomercato si tingono di biancoceleste con un’operazione lampo che potrebbe infiammare l’attacco capitolino. La Lazio sta spingendo con forza per assicurarsi le prestazioni dell’esterno rumeno Dennis Man, attualmente in forza al PSV Eindhoven, tentando il colpo finale per regalare una nuova freccia offensiva al proprio scacchiere tattico.
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Vertice positivo per tra la Lazio e Riso
Secondo quanto appurato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira su X, si è svolto un vertice estremamente proficuo tra la dirigenza capitolina e l’agente del calciatore, Beppe Riso. Durante il confronto, le parti hanno trovato una base d’intesa totale, spianando la strada per la trattativa ufficiale con il club olandese.
La formula per Dennis Man inviata al PSV
Forte dell’intesa con l’entourage, la Lazio ha formalizzato una proposta ufficiale sulla base di un prestito temporaneo con opzione di riscatto a titolo definitivo. La palla passa ora alla dirigenza del PSV Eindhoven, chiamata a dare una risposta definitiva in serata per consentire lo sblocco dell’operazione entro il gong di fine mercato.
La volontà di Dennis Man di ritornare in Serie A
Un fattore determinante per l’esito della negoziazione è la chiara intenzione manifestata dallo stesso Dennis Man. L’ex calciatore del Parma ha già dato la sua completa disponibilità al trasferimento a Roma, entusiasta all’idea di ritornare a calcare i campi del campionato italiano dopo l’esperienza vissuta nei Paesi Bassi.
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