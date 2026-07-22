Romagnoli, l’Al-Sadd non molla: si tratta sul rinvio del pagamento. Cosa filtra

Affare Romagnoli vivo: l’Al-Sadd chiede di posticipare il pagamento! La decisione spetterà a Lotito: il punto

Il futuro di Alessio Romagnoli torna a essere un vero e proprio caso di mercato in casa Lazio. Il difensore centrale, accostato con insistenza all’Al-Sadd e considerato promesso sposo del club qatariota, sta affrontando una fase di stallo inattesa che frena la sua cessione definitiva. Come rivelato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’operazione che sembrava ormai definita nei minimi dettagli rischia adesso di subire un clamoroso rallentamento a causa di nuove richieste arrivate direttamente dal Qatar.

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La richiesta dell’Al-Sadd e la decisione di Lotito

L’intesa di base tra le parti era stata trovata sulla base di un’offerta vicina a 3 milioni di euro per il cartellino del difensore, cifra accettata dal presidente Claudio Lotito. Nelle ultime ore, tuttavia, i vertici del club qatariota hanno avanzato la pretesa di procrastinare il pagamento al prossimo mese di gennaio, creando non poche perplessità nella dirigenza della Lazio. Adesso l’ultima parola spetta proprio al massimo dirigente del club biancoceleste, chiamato a valutare se accettare questo slittamento temporale o irrigidire la propria posizione sulla cessione immediata del forte centrale.

Il futuro immediato di Alessio Romagnoli

Nonostante l’addio alla Lazio sembrasse ormai cosa fatta — complice anche l’accordo totale raggiunto dal giocatore e l’assenza di Roberto Mancini in panchina, tecnico che lo aveva fortemente richiesto nei mesi scorsi — lo scenario attuale impone massima cautela. Nelle prossime ore, Alessio Romagnoli potrebbe clamorosamente fare ritorno nel centro sportivo di Formello per rimettersi temporaneamente a disposizione del proprio club, in attesa di capire se la trattativa con l’Al-Sadd riuscirà a sbloccarsi definitivamente o se il difensore dovrà iniziare la nuova stagione agli ordini della Lazio.