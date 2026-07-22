Movimenti sul mercato, sirene turche per Belahyane! Si valutano offerte per Ratkov

Belahyane-Turchia e il rebus Petar Ratkov: la Lazio studia le mosse in uscita! Il punto della situazione

Il calciomercato estivo della Lazio entra in una fase estremamente calda, caratterizzata da profonde manovre di ristrutturazione della rosa. La dirigenza del club biancoceleste è al lavoro per sfoltire i ranghi e consegnare al tecnico le pedine ideali per affrontare al meglio i prossimi impegni ufficiali della stagione 2026/27. Tra i nomi caldi in uscita figurano elementi che, pur arrivati con grandi aspettative, non sono riusciti a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico della società capitolina.

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La situazione di Reda Belahyane sul mercato

Il centrocampista Reda Belahyane è ormai considerato ai margini del progetto tecnico della Lazio. Nelle ultime sessioni di trattative il giocatore non è riuscito a imporsi, spingendo la dirigenza a cercare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Come riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, al momento non si registrano offerte concrete provenienti dalla Serie A, ma sullo sfondo potrebbero materializzarsi presto alcune sirene provenienti dal campionato turco, piste che andranno verificate con attenzione nei prossimi giorni.

Il futuro in bilico di Petar Ratkov

Non solo il reparto mediano, anche l’attacco biancoceleste è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione estiva. Petar Ratkov, sbarcato nella Capitale solamente nello scorso mese di gennaio, è tutt’altro che sicuro di mantenere il proprio posto in squadra. La Lazio è infatti alla ricerca attiva di un nuovo centravanti titolare da inserire nello scacchiere tattico, motivo per cui eventuali offerte per il giovane attaccante verranno prese seriamente in considerazione dalla società, aperta a valutare ogni opportunità per ridisegnare il reparto offensivo!