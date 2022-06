Romagnoli e Acerbi, destini sempre più incrociati: la situazione

I destini di Romagnoli e Acerbi sembrano essere sempre più incrociati. Ma qual è la situazione dei due centrali?

Destini incrociati. Può essere descritto così quello che sta accadendo ad Alessio Romagnoli e Francesco Acerbi. Infatti, come raccontato dal Corriere dello Sport, la mancata cessione del secondo bloccherebbe l’arrivo del primo alla Lazio.

Per i biancocelesti non sembra essere semplice liberarsi dell’ex Sassuolo, visto il contratto fino al 2025, i suoi 34 anni e un ingaggio importante. Juve, Milan, Inter e Napoli resterebbero alla finestra, pronte a sferrare l’assalto soltanto in un secondo momento. Il nativo di Anzio, dal canto suo, freme e attende la sua squadra del cuore. Un’attesa che però non può essere infinita.