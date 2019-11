La Roma è in vendita: il documento ufficiale

La Roma è in vendita. È quanto si evince dal documento ufficiale redatto da Goldman Sachs per attirare futuri investitori

Un documento ufficiale di quattro pagine. Tanto basta per accertare che la Roma è vendita. Un report di Goldman Sachs in cui viene certificato il potenziale del club, informazioni sulla storia giallorossa e sul lavoro di Pallotta che avrebbe «messo le basi per l’espansione futura e la continuità di successo». Come riporta Il Messaggero, è un vero e proprio invito all’acquisto per gli investitori.

Tra gli interessati, figurerebbe Dan Friedkin che si sarebbe già messo in contatto con l’entourage capitolino per saggiare la convenienza dell’operazione e non perdere la «rara opportunità di possedere e controllare una delle squadre di calcio più prestigiose, immersa in simbiosi con la città di Roma». Come si legge nel documento.