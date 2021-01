Roma Spezia, succede di tutto all’Olimpico: giallorossi eliminati dalla Coppa Italia

Serata assurda all’Olimpico: la Roma esce dalla Coppa Italia eliminata dallo Spezia di Italiano. Due espulsioni e sesto cambio irregolare

Succede di tutto all’Olimpico. La Roma esce dalla Coppa Italia eliminata dallo Spezia di Italiano. I giallorossi vanno sotto 0-2 con il rigore realizzato da Galabinov e il raddoppio di Saponara. Reagiscono e raggiungono il pareggio con Pellegrini e Mkhitaryan.

Si va ai supplementari e c’è il primo colpo di scena: nel giro di un minuto Pau Lopez e Mancini vengono espulsi per due follie e i giallorossi rimangono in nove. Ma non finisce qui perchè Fonseca fa un doppio cambio infrangendo la regola dell’IFAB sulle cinque sostituzioni. Nel finale Verde e di nuovo Saponara mettono il sigillo su una serata terrificante per i giallorossi: lo Spezia vince 2-4.