Roma, stagione finita per un giocatore: salta anche il Derby

La Roma dovrà fare a meno di un giocatore fino alla fine della stagione: Fonseca non potrà contare su di lui nemmeno al Derby

Un brutta tegola in casa Roma: infatti, come riportato da gianlucadimarzio.com, un giocatore della squadra allenata da Paulo Fonseca ha finito la propria stagione per infortunio.

Si tratta del portiere spagnolo Pau Lopez, che dopo essersi infortunato alla spalla nella sfida contro il Manchester United, ha svolto degli accertamenti in Svizzera. L’esito degli esami strumentali è stato molto duro: necessità di un’operazione e stagione finita. L’estremo difensore giallorosso, dunque, salterà anche il Derby contro la Lazio del prossimo 15 maggio.