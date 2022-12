Roma, Smalling: il piano di Tiago Pinto per non perdere l’inglese

Smalling, il difensore inglese in scadenza di contratto rischia di lasciare la capitale e Pinto è a lavoro per evitare un Mikhitaryan bis

Approfittando della sosta per il mondiale, la Roma è a lavoro non solo per il calciomercato ma anche sul fronte rinnovi. A tenere banco in casa giallorossa è il contratto in scadenza di Smalling, il quale rischierebbe di lasciare la capitale.

Tiago Pinto a tal proposito è a lavoro per evitare che avvenga un Mikhitaryan bis, con l’armeno in scadenza di contratto che andò a legarsi con l’Inter. Per questa ragione il ds spagnolo, vuole proporre all’ex United e al suo entourage un rinnovo di due anni, ma con ingaggio però inferiore, ovvero 3,5 milioni.

A riportare la notizia è Gianluca di Marzio