La Roma ha iniziato questa mattina la propria preparazione in vista del derby. Sicuramente contro la Lazio mancherà l’infortunato Perotti

Questa mattina è scattata la marcia di avvicinamento della Roma in vista della stracittadina contro la Lazio. Alle 10:00 la squadra di Fonseca si è ritrovata all’interno del centro sportivo di Trigoria.

REPORT – La seduta è iniziata con qualche esercizio in palestra, prima di passare ad esercizi di attivazione muscolare. L’allenamento è terminato con una fase tattica svolta sia da chi ha giocato con il Genoa e sia da chi non è sceso in campo. Ha svolto tutto il lavoro regolarmente Zaniolo, uscito domenica dall’Olimpico con una fasciatura alla coscia. Allenamento individuale invece per Spinazzola, ancora in forte dubbio per il derby. Non ci sarà sicuramente Perotti, out per due mesi.