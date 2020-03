Roma, Petrachi: «Rinvii? Avremmo avuto noi necessità di fermarci, abbiamo giocato tanto…»

Il ds della Roma, Gianluca Petrachi, ha espresso la sua opinione sulla decisione di rinviare alcune partite a maggio

La Serie A è nel caos. L’emergenza Coronavirus ha stravolto il calendario e numerose sono state le polemiche sollevate, soprattutto da parte dei tifosi. La decisione di rinviare parte delle gare, in programma per questo turno di campionato, al 13 maggio ha diviso il mondo del calcio. Durante il pre partita di Cagliari-Roma, anche il ds Petrachi ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport:

«La Roma ha sempre giocato, non è stata toccata da questo decreti. Forse avremmo avuto noi la necessità di fermarci perché abbiamo giocato tanto, ma non siamo qui a far polemica. Fermare il campionato sarebbe stata la cosa più corretta, ma si tratta di una situazione straordinaria, anomala e grave per la salute di tutti. Bisogna lasciare gli organi competenti liberi di decidere per la salute di tutti».