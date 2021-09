Roma, le ultime da Trigoria. Per Vina ancora lavoro personalizzato

Roma, le ultime da Trigoria in vista del derby. Allenamento mattutino per la squadra di Mourinho, Vina ancora a parte

L’appuntamento è cerchiato in rosso sul calendario: domenica Stadio Olimpico ore 18, Lazio-Roma. Il derby è alle porte, e si preannuncia elettrico e decisivo per il prosieguo del campionato. Sarà Sarri contro Mourinho, due che in passato non se le sono certo mandate a dire in Premier League.

All’indomani della vittoria contro l’Udinese, la squadra giallorossa è scesa in campo a Trigoria. Consueta divisione in gruppi, ancora ai box Vina che ha lavorato a parte. Difficile il recupero, si candida ancora Calafiori per un posto da titolare da terzino sinistro.