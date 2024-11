Roma-Lazio Women, alla vigilia della stracittadina romana ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

La Lazio di Baroni questo weekend non scenderà in campo visto che è ferma per via della sosta per la Nazionale tra cui quella di Spalletti, ma la Lazio Women di Grassadonia scenderà in campo e affronterà la stracittadina contro la Roma. Il match avrà luogo domani 17 novembre alle 15.30 e sarà trasmesso su Rai 2