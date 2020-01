Roma Lazio, le probabili formazioni: Luis Alberto in dubbio

Roma-Lazio, in programma domenica alle ore 18, è la gara valida per la ventunesima giornata di Serie A: le probabili formazioni

Inzaghi scampa il pericolo diffidati e, per il derby di domenica, la sua Lazio è quasi al completo. A far tenere il fiato sospeso, però, è Luis Alberto: lo spagnolo ha saltato la trasferta di Napoli per un affaticamento al flessore e le sue condizioni sono da valutare. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Lazio:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert, Dzeko.

All.: Paulo Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Correa, Immobile.

All.: Simone Inzaghi