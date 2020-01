Roma Lazio, la città si prepara con il piano Sicurezza

Domenica ci sarà il derby della Capitale tra Roma e Lazio. La Questura tutela la città in vista dei possibili scontri

Alle ore 18:00 di domenica Calvarese darà il via, con il suo fischietto, all’ennesimo derby della Capitale.

Le precedenti edizioni di questo scontro ravvicinato non hanno recato particolari danni alla città, ma comunque la Questura di Roma vuole tutelare i cittadini in qualsiasi caso: meglio prevenire che curare. Per questo, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è stato emesso il piano Sicurezza per far svolgere l’evento con la massima tranquillità ed in modo che i 60mila presenti all’Olimpico si godano lo spettacolo: gli agenti schierati per gestire il flusso ed il deflusso dallo stadio saranno circa 2000, sui punti di possibile incontro ci saranno degli investigatori a controllare le zone, dalle 15:00 le strade limitrofe all’impianto verranno bloccate al traffico e già dalla mattina verrà attuato uno sgombero dalle auto. Oggi verranno emesse anche delle ordinanze antivetro ed antialcol.