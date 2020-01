Roma Lazio, la lista dei convocati giallorossi: ci sono Pastore e Perotti

Roma Lazio, il giallorosso Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il Derby di domani in programma alle 18

Manca veramente poco al Derby di Roma e si comincia a entrare nel vivo della stracittadina: ad aprire le danze ci sono state le conferenze e ora i convocati. La Roma ha diramato la lista di giocatori già questo pomeriggio mentre per quelli della Lazio bisognerà aspettare la mattinata di domani. L’allenatore giallorosso Paulo Fonseca è riuscito a recuperare Perotti e Pastore. Non disponibili saranno i vari infortunati Zaniolo, Diawara, Mxit’aryan e Zappacosta. Ecco tutti i nomi pronti per il Derby:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Bruno Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Veretout, Pastore.

Attaccanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Kluivert.