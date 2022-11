Roma Lazio, Immobile sarà presente in panchina! La situazione

Ciro Immobile sarà presente in panchina contro la Roma: il capitano ha ottenuto un permesso speciale da parte di Sarri

Ciro Immobile sarà presente in panchina nel derby! L’attaccante non è inserito della lista dei convocati di Sarri e ieri non si è allenato con la squadra ma soltanto con un lavoro differenziato.

Tuttavia il capitano e ha chiesto e ottenuto di andare in panchina. Seguirà il derby a bordo campo. Il suo impiego a partita in corso resta un’ipotesi assai remota ma ora non è piu da escludere. Da vedere se Sarri lo inserirà nella lista da consegnare all’arbitro Orsato per utilizzarlo eventualmente negli ultimi 10 minuti in caso di bisogno. Lo riporta il Corriere dello Sport.