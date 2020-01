Roma Lazio, Ilaria Cucchi al fratello: «Anche se di squadre diverse, vinciamo sempre»

Con un post su Facebook, la sorella di Stefano Cucchi ha voluto ricordare il fratello, grande tifoso della Lazio, nel giorno del derby

Stefano Cucchi è stato ingiustamente ammazzato in prigione a causa dei colpi che ha subito dalle guardie carcerarie nell’ormai lontano 2009, anche se fino a poco tempo fa la causa della morte non era certa. La sorella Ilaria si è battuta per anni per sapere la verità e solo nel novembre 2019 è venuta a galla, con la sentenza della Corte d’Assise di Roma verso due carabinieri.

Stefano era un grande tifoso della Lazio, a differenza di Ilaria che è della Roma. Nel giorno del derby la sorella lo ricorda con un post su Facebook: «Oggi ci sarà il derby. Valerio, tuo nipote, porterà il tuo berretto allo stadio. Tanto vinciamo noi Ste. Ma noi chi? Perché io e te non tifiamo per la stessa squadra. Ma vinciamo Ste! Vinciamo sempre».