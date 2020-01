Roma Lazio, ecco chi sarà l’arbitro del match

Roma-Lazio è il match dell’Olimpico valido per la ventunesima giornata di Serie A: a dirigerlo ci sarà Calvarese

Per la ventunesima giornata di Serie A, sarà il derby ad accendere le mura dell’Olimpico: Lazio e Roma si affronteranno per la stracittadina. Come si legge sul sito dell’AIA, a dirigere un match così delicato sarà Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Alassio. Mazzoleni e Schenone gli addetti VAR ed AVAR; IV Uomo Pasqua.

ROMA – LAZIO h. 18.00

CALVARESE

PERETTI – ALASSIO

IV: PASQUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SCHENONE