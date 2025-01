Roma Lazio, cambio per Baroni: esce Marusic e al suo posto entra Lazzari che torna dopo l’infortunio

Roma Lazio, il tecnico biancoceleste non si arrende e effettua un nuovo cambio facendo entrare l’ex Spal al posto di Marusic

Non cambia il risultato tra Roma e Lazio nel derby capitolino, con i giallorossi che conducono ancora per 2-0. Baroni che non demorde sul risultato vuole correre ai ripari puntando su Lazzari e al 79′ lo fa entrare al posto di Marusic. L’ex Spal rientra in campo dopo l’infortunio subito nella partita di Lecce