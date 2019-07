Roma, Juan Jesus: «Quest’anno possiamo fare bene!» E sul derby…

Juan Jesus – difensore della Roma – ha commentato il calendario dei giallorossi all’indomani del sorteggio. Immanvabile il pensiero per il derby

Non si farà attendere il derby della Capitale. Lazio e Roma si troveranno faccia a faccia già alla seconda giornata di campionato, il clima si sta già scaldando nonostante manchi più di un mese al match. Ai microfoni di Roma Radio, il difensore giallorosso Juan Jesus ha commentato il sorteggio: «Credo che abbiamo buone possibilità di fare bene. Le partite vanno ovviamente giocate una per volta, ma ce ne sono alcune che possiamo vincere di seguito. Il derby alla seconda ci sta, è bello, così siamo subito pronti ad affrontarlo. Le partite importanti? Tutte sono importanti, in particolare contro la Juventus, a San Siro con Milan e Inter, contro il Napoli».