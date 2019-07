LIVE Calciomercato Lazio – Yazici verso il Lille e Milinkovic…

Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 30 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Tutte le news e gli aggiornamenti sul calciomercato della Lazio!

CIPRIANO – Il classe 2001, Gustavo Cipriano, è ufficialmente un giocatore biancoceleste. Il ragazzo è arrivato dopo una lunga trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto (QUI TUTTI I DETTAGLI)

YAZICI – Tutto dipende da Milinkovic. Il gigante serbo sposta gli equilibri non solo in campo. Il presidente Lotito a fatto ben capire che è disposto a lasciare andare il giocatore solo dietro ad un’offerta congrua: non meno di 90 milioni. Il Manchester United si è presentato alla Lazio con 75 milioni sul piatto e 15 di bonus, più 6 d’ingaggio per il giocatore. In Premier, il mercato si chiuderà l’8 agosto e la sensazione è che non si escludono colpi di scena. Intanto, Yazici – individuato come eventuale sostituto del serbo – è sempre più vicino al Lille, il che fa pensare ad un cambio di strategia dei biancocelesti che tornerebbero a puntare su Szoboszlai.