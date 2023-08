Roma, individuato un rinforzo per l’attacco: era stato accostato alla Lazio. Ecco chi sarebbe nel mirino del club giallorosso

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe individuato in Marcos Leonardo il rinforzo giusto per il proprio attacco. Il brasiliano, 5 gol nelle ultime 4 gare, potrebbe sbarcare nella Capitale ma sulla sponda giallorossa del Tevere, dopo essere stato accostato anche alla Lazio.

Tiago Pinto fa sul serio e molto presto potrebbe anche presentare una prima offerta per il classe 2003.