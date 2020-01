Roma, Friedkin vuole essere a capo della società entro il 26 gennaio, giorno in cui ci sarà il derby della Capitale

Continuano le trattative in casa Roma per quanto concerne la cessione della maggioranza delle quote della società giallorossa che così facendo passerebbe dalle mani di Pallotta a quelle di Friedkin.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il magnate texano vorrebbe chiudere tutte le operazioni prima del 26 gennaio, data in cui ci sarà il derby contro la Lazio.