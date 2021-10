Roma e Fair Play Finanziario: la società dichiara di non averlo rispettato

Fair Play Finanziario, la Roma non ha rispettato i paletti: è l’ammissione emersa dal CdA giallorosso. La nota

La a Roma non ha rispettato i requisiti del Fair Play Finanziario: è quanto si evince dal documento con cui l’ultimo Consiglio di Amministrazione del Club ha approvato il bilancio al 30 giugno 2021.

Questo l’estratto all’interno della relazione del club a riguardo: «Si segnala che la Società ha registrato, in base ai dati consuntivati al 30 giugno 2021, uno scostamento dai requisiti di pareggio UEFA per il periodo di rendicontazione di 4 anni. Pertanto, la Società potrà essere soggetta all’invio di maggiori informazioni economico-finanziarie e, successivamente, il Club Financial Control Body (CFCB), addetto al controllo, potrà richiedere eventuali chiarimenti in contraddittorio per le valutazioni del caso. Non essendo predeterminata una automatica applicazione di una sanzione in conseguenza di una violazione, e a maggior ragione quale tipo di sanzione, non è oggi prevedibile quale decisione sarà assunta dal CFCB alla conclusione degli approfondimenti sopra descritti».