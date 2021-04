Roma, record negativo. Dal 2007 lo United non segnava 5 gol in Europa

Il Manchester United non segnava 5 gol in Europa dal 2007: la Roma segna dunque un record negativo, eguagliando sé stessa

Un match equilibrato nel primo tempo, un crollo clamoroso nel secondo. Contro la Roma, il Manchester United vince per 6-2 e sigla un record dell’era moderna. Come spiega il noto portale Opta Paolo, i Red Devils non segnavano più di cinque gol in Europa proprio dalla sfida contro i giallorossi del 2007.

Un record negativo, dunque, per la squadra di Fonseca, che riesce ad eguagliare un’altra statistica (altrettanto negativa) di ben 14 anni fa.