Roma Bologna, nell’anticipo di venerdì sera all’Olimpico il tecnico dei felsinei Mihajlovic non sarà in panchina

Venerdì sera la Roma ospiterà all’Olimpico il Bologna di Sinisa Mihajlovic che però con molta probabilità non guiderà la sua squadra dalla panchina.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il tecnico è ricoverato al Sant’Orsola dove sta continuando le cure contro la leucemia e per questo motivo in panchina siederà De Leo.