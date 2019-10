Roma bilancio 2019, dati in rosso: perdità a 24 milioni e debito in salita

Roma bilancio 2019, numeri da bollino rosso: la società giallorossa anche quest’anno è in perdita

Non solo il Milan con una perdita di oltre 150 milioni di euro, anche la Roma ha fatto registrare sul bilancio 2019 dati in rosso. Come riporta calcioefinanza.it, nonostante l’aumento dei ricavi (380 milioni di euro, rispetto a 320.4 milioni del 2017/2018), la società giallorossa ha subito una perdita di 23.4 milioni. Nell’articolo inoltre si legge che «la Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2019 evidenzia un indebitamento netto pari a circa 221 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 218.8 milioni di euro al 30 giugno 2018».

LAZIO, IL DISCORSO DI INZAGHI ALLA SQUADRA