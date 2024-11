Rodia a LSC: «Patric? Soltanto precauzione. I colleghi sono meravigliati da Tavares, ecco perché»

Fabio Rodia, medico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel delle condizioni dei giocatori biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il medico della Lazio Fabio Rodia ha parlato così delle condizioni di Patric e Zaccagni:

PAROLE – «Zaccagni ha avuto questa formai gastrointestinale di origine virale che l’ha tenuto fermo per quattro cinque giorni quindi abbiamo dovuto riequilibrarlo. Un giocatore che ha una perdita di liquidi rischia infortuni quindi lo abbiamo preservato per metterlo in campo al momento giusto. Patric? Nulla di rilevante rientra in quella che è la routine di quando si gioca ogni tre giorni, quindi abbiamo deciso di preservarlo.

Il lavoro sulla squadra è molto importante, siamo abbastanza abituati perché la Lazio ormai gioca in modo continuo in Europa, sappiamo che è importante recuperare e fare in modo che non si verifichino assenze preservando i giocatori.

Tavares? Sono meravigliati i colleghi che lo seguivano in Inghilterra e in Francia perché il giocatore non ha avuto continuità nella passata stagione. Ha avuto un infortunio muscolare che era stato sopravvalutato dai colleghi dell’Arsenal. Noi invece lo abbiamo reintegrato cercando di capire le criticità del giocatore e abbiamo lavorato su quelle e siamo molto felici del risultato».