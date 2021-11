Rodia: «Risultati Immobile di buon auspicio. E Marusic...»

Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, commentando gli esiti degli esami di Immobile, e lo stato fisico di Marusic

Rodia, coordinatore dello staff medico biancoceleste, ha diramato le condizioni sia del bomber campano, sia del terzino montenegrino i due grandi assenti del match perso in casa contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ai microfono di Lazio Style Radio. Ecco le ultime news in merito:

«Marusic? Clinicamente è sano, perfettamente stabile. Oggi ha effettuato un ulteriore tampone di cui attendiamo al più presto l’esito. Attenderemo dunque pazientemente la negatività del ragazzo, e infine lo riporteremo a Roma, per sottoporlo ai test di idoneità fisica. Immobile? L’edema si è riassorbito in due settimane, e nei due allenamenti che verranno lo metteremo in condizione di farlo tornare al livello dei compagni. Faccio i complimenti sia al lavoro del mio staff, sia al calciatore che si è completamente affidato alle nostre mani. Per il resto della squadra valuteremo oggi le condizioni per il post Juventus, vista l’intensità della gara che sicuramente ha provato molti dei componenti della rosa, ma le condizioni medie sono più che buone».