Infortunio Immobile, il bomber in Paideia per ulteriori controlli – FOTO

Ciro Immobile si è recato alla clinica Paideia per verificare lo stato del suo infortunio: l’attaccante biancoceleste punta il Napoli

Nuovi controlli per Ciro Immobile alla clinica Paideia. L’attaccante della Lazio è arrivato in questi minuti nella struttura per svolgere ulteriori controlli sulle condizioni del suo polpaccio. L’infortunio ha costretto il bomber a saltare la gara contro la Juventus, persa 0-2 dagli uomini di Sarri.

L’esito degli esami sarà decisivo: la situazione già nei giorni scorsi sembrava in miglioramento e si attende solo l’ok definitivo dei medici. Immobile punta il Napoli domenica prossima, Sarri culla la speranza di averlo a disposizione anche per la Lokomotiv in Europa League. almeno dalla panchina.