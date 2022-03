Pruzzo: «La Lazio è in un momento migliore della Roma, su Wilson...»

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha analizzato il Derby di oggi pomeriggio spendendo belle parole anche per Pino Wilson

Intervenuto ai microfoni de Il Cuoio, l’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato sia del Derby di oggi pomeriggio sia del compianto Pino Wilson:

PINO WILSON – «Contro gente come lui e Chinaglia, che comunque avevo già affrontato ai tempi del Genoa, io che ero più giovane provavo sempre il rispetto che un calciatore emergente deve provare nei confronti di grandi campioni. Soggezione no, perché non sono mai stato il tipo, ma un grande rispetto sì».

DERBY – «Apparentemente, per quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, si potrebbe pensare che ci arrivi meglio la Lazio, visto che il lavoro di Sarri sta portando a un gioco sempre più fluido e al fatto che nella Lazio sia riconoscibile una certa identità. Però sappiamo bene che in tante occasioni arrivare al derby da favoriti non vuol dire nulla, può anzi essere controproducente».