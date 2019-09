Cravero: «Lazio favorita per il quarto posto? È presto…»

Roberto Cravero – ex Lazio ed attualmente commentatore di DAZN – ha commentato la corsa alla Champions League di questo campionato

Solo due giornate di campionato, ma è già tempo di pronostici. E se i primi tre posti sono già stati già assegnati a Juventus, Napoli ed Inter, il ballottaggio riguarda l’ultimo slot valevole per la Champions League. La Lazio è tra le candidate per riempirlo e quindi per l’Europa che conta, ma non è la sola. Ai microfoni de Ilmilanista.it, è intervenuto l’ex biancoceleste Roberto Cravero per dire la sua: «Juventus, Napoli e Inter faranno un campionato a parte. Roma, Lazio, Milan, Torino e Atalanta saranno invece i club che se la giocheranno per il quarto posto. Biancocelesti favoriti? Difficile dirlo dopo due giornate di campionato. Guardando la classifica, in questo momento quella messa meglio è il Torino che ne ha vinte due, di cui una in casa dell’Atalanta. Ma siamo solo all’inizio».