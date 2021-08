Ritiro Marienfeld Lazio: squadra divisa in gruppi per il lavoro atletico

Ritiro Marienfeld Lazio, giorno 4: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio targata Maurizio Sarri

Ritiro Marienfeld Lazio, giornata 4: seduta mattutina

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 – Termina il lavoro tattico e si dà il via alla preparazione atletica per i giocatori, divisi in quattro gruppi per svolgere al meglio gli esercizi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.35 – Breve lavoro tattico per la squadra, per limare alcune situazioni di gioco in vista delle prossime sfide.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – Inizia il risveglio muscolare in palestra per la squadra biancoceleste agli ordini di Mister Sarri. I tre portieri, invece, hanno iniziato l’allenamento in campo con i preparatori Grigioni e Nenci.

Inizia la quarta giornata di allenamento a Marienfeld per la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra arriva da un’amichevole amara, pareggiata per 1-1 contro il Meppen, squadra della terze serie tedesca. Una sfida che non ha convinto pienamente e che ha mostrato alcune lacune nel gruppo, sia a livello di rosa che a livello di gioco. Tutte mancanze che possono essere risolte col tempo. Per questo, i biancocelesti si ritroveranno in mattinata per l’allenamento odierno, mentre nel pomeriggio verranno lasciati liberi per ricaricare le batterie.