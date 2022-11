Ritiro Lazio, Lacchè: «Auronzo di Cadore? Ecco come stanno le cose»

Gianni Lacchè, responsabile e organizzatore del ritiro della Lazio, ha fatto il punto sulla questione Auronzo di Cadore

Gianni Lacchè è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare chiarezza sulla presenza della Lazio ad Auronzo di Cadore la prossima estate. Ecco le sue parole:

TRATTATIVA – «C’è una trattativa in corso per rinnovare per altri anni il connubio. Qualcuno chiede e qualcuno che deve dare, ma in maniera molto serena. Siamo già riusciti ad ottenere l’albergo che sarà disponibile per altri anni, c’è un movimento che vuole portare avanti tutto questo discorso. Certo che la Lazio è una società molto grande, con delle richieste che vanno rispettate e valutate».

RINNOVO – «Non è in discussione la presenza della Lazio nel 2023, stiamo lavorando per il rinnovo e sulle richieste della Lazio. Il club ha portato tanti soldi alla città di Auronzo, i tifosi ci passano le vacanze, spendono, sono anche bei clienti».

ALTRE SQUADRE – «Interesse di altri club? Come qualcuno che vorrebbe andare ad Auronzo, altre località vorrebbero ospitare la Lazio. So che c’è stata una squadra importante del nord che ha fatto richiesta al comune per la disponibilità, ma ci siamo noi».

