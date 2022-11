Ritiro Lazio, il 2023 l’ultimo anno ad Auronzo? I dettagli

Quello del 2023 potrebbe essere l’ultimo ritiro della Lazio in quel di Auronzo di Cadore. Ma ecco qual è la situazione

Come sottolineato dal Corriere delle Alpi, le trattative per il rinnovo avrebbero subito una forte frenata e quindi Lotito potrebbe iniziare a guardarsi attorno. Tutto si legherebbe alle titubanze della nuova amministrazione cadorina, ma in realtà non sarebbero al momento pienamente chiare le cause che hanno portato la Media Sport Event, società che organizza l’evento, a non proseguire le trattative. Però, secondo quanto detto dal giornale, uno dei possibili motivi di frizione tra le parti non sarebbe più l’hotel Auronzo, unica struttura in grado di accogliere l’entourage biancoceleste. Il curatore fallimentare ha infatti accordato alla società Tredici Maggio il rinnovo della gestione per la prossima estate, scongiurandone così la chiusura. Insomma, la situazione appare ingarbugliata.