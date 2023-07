Ritiro Auronzo: terminata la seconda seduta di allenamento mattutina. Il report completo. L’appuntamento per l’allenamento pomeridiano sarà alle 17.45

Secondo giorno di allenamenti per la Lazio ad Auronzo. Oggi in serata sono attesi gli arrivi anche dei due nazionali Hysaj e Immobile che, questa mattina, stanno svolgendo le consuete visite mediche in Paideia, prima della partenza per il ritiro.

Prima dell’allenamento la classica seduta fisioterapica per i giocatori. Tra coloro che ne hanno preso parte ci sono Provedel, Luis Alberto, Romagnoli e poi Maximiano. Mentre il reparto difensivo ultimava il lavoro tattico sul campo principale, centrocampisti e attaccanti iniziavano quello atletico sul terreno di gioco adiacente. L’appuntamento per l’allenamento pomeridiano sarà alle 17.45.