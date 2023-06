Ritiro Auronzo, parla l’assessore: «Sono previsti 15mila tifosi della Lazio»

Ritiro Auronzo, l’assessore della sede del ritiro estivo dei biancocelesti rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere delle Alpi

La Lazio tra poche settimane ricomincerà la sua stagione, e come di consueto la preparazione estiva inizierà ad Auronzo di Cadore. A tal proposito è intervenuto l’assessore della sede del ritiro dei biancocelesti ovvero Pais Bianco, il quale al Corriere delle Alpi rilascia queste parole

PAROLE – La qualificazione in Champions League ha rinnovato l’entusiasmo, che già dal ritiro qui ad Auronzo si farà sentire. Lo scorso anno le presenze dei tifosi biancocelesti sono state tra le 10mila e le 12, quest’anno ci sarà un aumento. Ne aspettiamo circa 15mila in totale. Arriveranno famiglie con bambini che rimarranno in media una settimana, visitando anche il territorio. Invece, i ragazzi più giovani, vengono esclusivamente per seguire gli allenamenti e incontrare i giocatori. Dal 6 al 9 luglio avremo le gare di canoa Under 23, ma una volta terminate saremo subito al lavoro per smantellare tutto. L’11 luglio arriverà la Lazio e ci faremo trovare pronti. Siamo felici di poterli ospitare nuovamente, consapevoli anche della grande mole di lavoro che ci attende in quelle settimane