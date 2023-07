Ritiro Auronzo, lavoro in palestra per quattro biancocelesti, prima della ripresa di oggi pomeriggio

Mattina di riposo per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo l’amichevole vinta contro l’Auronzo per 16-0, si gode un meritato riposo.

Lavoro in palestra per Marusic, Marcos Antonio, Immobile e Cataldi, che si uniranno al resto della squadra per la ripresa degli allenamenti prevista per le 17:45.