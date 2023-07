Ritiro Auronzo, il report della sessione mattutina per la squadra biancoceleste

Mattinata di lavoro per la Lazio, in attesa della prima uscita di stagione nell’amichevole di oggi pomeriggio contro l’Auronzo.

Lavoro per i portieri e poi esercitazioni tattiche per gli altri giocatori, divisi sempre in due gruppi, iniziano i lavori sugli schemi da angolo: Alternandosi, i celesti attaccano e i rossi difendono. Sarri prova gli schemi da calcio d’angolo: appoggio corto, scambio con il battitore che va al cross sul secondo palo. Infine sessione di calci di rigore e punizioni per alcuni giocatori.