Ritiro Auronzo Lazio, programmata l’estate biancoceleste: i dettagli sulla prima amichevole per la squadra di Tudor

E’ notizia di ieri quella dell’ufficialità del ritiro estivo della Lazio ad Auronzo di Cadore, che per il diciassettesimo anno consecutivo, inizierà la preparazione sotto le Tre Cime di Lavaredo.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, sarà un ritiro di 12 giorni (11-22 luglio) con 3 amichevoli in programma, una delle quali probabilmente contro il Trapani, appena promosso in Serie C.