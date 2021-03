Dopo la partita fantasma di Lazio-Torino e la vittoria della Juventus contro lo Spezia, ecco gli altri risultati del turno infrasettimanale

Al Mapei Stadium il Sassuolo pareggia 3-3 contro il Napoli, beffato nei minuti finali: i padroni di casa si portano in vantaggio grazie all’autogoal di Maksimovic, a cui risponde la rete di Zielinski. Nell’ultimo minuto della prima frazione ci pensa Berardi a riportare i neroverdi in vantaggio. Nella ripresa va in goal Di Lorenzo, e al 90′ un rigore di Insigne porta il Napoli in vantaggio, ma il Sassuolo pareggia grazie a un altro rigore, realizzato al 95′ da Caputo.

L’Atalanta serve la manita al Crotone: le cose si fanno subito facili per la squadra di Gasperini, che passa in vantaggio con Gosens al 12′, si lascia trafiggere da Simy, ma poi affonda nella ripresa con Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk.

L’Hellas Verona ottiene una pesante vittoria in trasferta, grazie alle reti di Faraoni e Lasagna, a cui bisogna aggiungere l’autorete nel primo tempo di Foulon. Il Cagliari passa per uno a zero sul Bologna, tra le mura amiche. I sardi tornano a vincere grazie alla rete importantissima di Daniele Rugani, innesto arrivato nel mercato di riparazione.

Vince anche la Roma, che contro la Fiorentina ottiene tre punti fondamentali per la corsa Champions League: i giallorossi vanno in vantaggio con Spinazzola, che poi firma anche l’autogoal del pareggio. Nel finale la rete di Diawara, confermata dal Var, decide il match.

Finiscono invece in parità il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, e il match di San Siro tra Milan e Udinese: il Genoa si porta in vantaggio con Zappacosta, a cui risponde Tonelli al 77′. A San Siro invece è il difensore Rodrico Becao a portare in vantaggio gli ospiti, a cui risponde in piena zona Cesarini il calcio di rigore trasformato da Kessiè.